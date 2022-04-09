Вишневский пожаловался в прокуратуру и полицию на снос манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, занятый судьбой манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, сообщил подробности сноса объекта, который начался накануне. По его сведениям, работы, которые ведет компания "Прайд", ведутся в отсутствие информационного щита и, кроме того, на сайте ГАТИ не имеется полагающегося в таких случаях ордера.

"Все это означает, что ограждение установлено незаконно (незаконное занятие земельного участка, ст. 7.1 КоАП РФ) и соответственно незаконно и проведение работ. Кроме того, установленное ограждение (проволочная сетка) не обеспечивает безопасность при сносе, и налицо нарушение правил безопасности (ст. 9.4 КоАП)", - написал политик в своем Telegram-канале.

Вишневский пожаловался на происходящее прокурору города и начальнику полицейского главка, добиваясь прекращения работ и наказания для их исполнителей.

Напомним, что судьба здания решалась в судах: на неделе Горсуд отменил решение о признании незаконным разрешения на строительство на 20-й линии В.О. Проблема бывшего здания манежа состоит в том, что, будучи построенным в середине XIX века, по документам оно проходит как возведенное в 1930-х годах, что позволяет его снести.