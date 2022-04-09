Москалькова сообщила об освобождении из плена 14 российских моряков

Россия смогла договориться об освобождении из плена четырнадцати моряков с гражданского судна "Азов Конкорд". Об этом сообщается в Telegram-канале российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По сведениям чиновницы, в порту Мариуполя ВСУ удерживали россиян с самого первого дня военной спецоперации - с 24 февраля. В настоящий момент военные эвакуируют их в безопасное место.

"Все это время находилась на постоянной связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны России, МИД России, к украинской стороне, переживали, верили, надеялись и вот свершилось", - рассказала уполномоченная по правам человека.

На неделе Москалькова рассказала о состоявшемся крупном обмене: Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по схеме 86 на 86 человек.