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Новости 14:23

Москалькова сообщила об освобождении из плена 14 российских моряков

фото ЗакС политика Москалькова сообщила об освобождении из плена 14 российских моряков

Россия смогла договориться об освобождении из плена четырнадцати моряков с гражданского судна "Азов Конкорд". Об этом сообщается в Telegram-канале российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По сведениям чиновницы, в порту Мариуполя ВСУ удерживали россиян с самого первого дня военной спецоперации - с 24 февраля. В настоящий момент военные эвакуируют их в безопасное место.

"Все это время находилась на постоянной связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны России,  МИД России, к украинской стороне, переживали, верили, надеялись и вот свершилось", - рассказала уполномоченная по правам человека.

На неделе Москалькова рассказала о состоявшемся крупном обмене: Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по схеме 86 на 86 человек.


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