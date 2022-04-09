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Петербуржцам, пострадавшим от отравления барием в ГКДЦ №1, начали выплачивать компенсации

фото ЗакС политика Петербуржцам, пострадавшим от отравления барием в ГКДЦ №1, начали выплачивать компенсации

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил через свою пресс-службу, что стартовал прием заявок на выплаты компенсаций от тех, кто пострадал нынешней зимой при обследовании в Городском консультативно-диагностическом центре на улице Сикейроса. Для получения выплаты требуется, помимо заявления, приложить задокументированные свидетельства ущерба, нанесенного здоровью. Документы принимает сам ГКДЦ №1.

Семьям погибших, как и анонсировалось ранее, возместят по 1 млн рублей, получившим инвалидность - по полмиллиона рублей. Всем другим пострадавшим физически достанется по 300 тысяч рублей. Выплаты обещают перевести в течение месяца с момента подачи документов.

"Вместо заключения эксперта заявителем может быть предоставлен вступивший в силу судебный акт о признании пациента пострадавшим в ГКДЦ №1 с установлением тяжести вреда здоровью", - уточняется в сообщении комздрава.

Напомним, что в январе стали поступать сообщения о смертях посетителей медучреждения, проходивших обследование желудка: по состоянию на февраль было зафиксировано семь летальных исходов. По версии следствия, руководство медцентра использовало контрафактный сернокислый барий в медицинских целях, для чего он не был предназначен. Под стражей находятся четыре сотрудника ГКДЦ №1, включая бывшего главврача.


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