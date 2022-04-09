Собчак опровергла сведения о получении израильского гражданства

Телеведущая Ксения Собчак после того, как стала тиражироваться информация о возможном получении ею израильского гражданства, записала видеообращение для своего Telegram-канала. В нем бывший кандидат в президенты заявила, что новейшие сведения, распространенные изданием Haaretz, не соответствуют действительности и что она сейчас находится в Подмосковье.

В свою очередь, мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова, рассказала изданию "Подъем", что ничего не знает о наличии у Собчак гражданства Израиля, куда та ездила, по сведениям Нарусовой, на лечение.

Напомним, Собчак улетала из России в начале марта, вскоре после начала военной спецоперации. С самого начала она оговорилась, что это не эмиграция, а отпуск.