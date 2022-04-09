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Новости 17:55

Машины с задержанными на финской границе картинами вернулись в Россию

фото ЗакС политика Машины с задержанными на финской границе картинами вернулись в Россию

Федеральная служба таможни в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что со скандалом задержанные на финской границе картины удалось перевезти в Россию.

"Одна из машин прибудет в Северную столицу с предметами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - гласит сообщение.

Другая машина едет в Москву: в Европе, в частности, выставлялись работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока. 

Напомним, что финские власти объяснили задержание экспонатов на границе новыми бюрократическими процедурами, которые порождены санкциями, принятыми в отношении России из-за военной спецоперации на Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Финляндия заплатит неустойку в связи со случившимся эксцессом.


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