Машины с задержанными на финской границе картинами вернулись в Россию

Федеральная служба таможни в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что со скандалом задержанные на финской границе картины удалось перевезти в Россию.

"Одна из машин прибудет в Северную столицу с предметами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии", - гласит сообщение.

Другая машина едет в Москву: в Европе, в частности, выставлялись работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

Напомним, что финские власти объяснили задержание экспонатов на границе новыми бюрократическими процедурами, которые порождены санкциями, принятыми в отношении России из-за военной спецоперации на Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Финляндия заплатит неустойку в связи со случившимся эксцессом.