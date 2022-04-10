Сбой в соцсети "ВКонтакте" сделал Львов и Киев российскими городами

Ввиду технического сбоя у ряда пользователей социальной сети "ВКонтакте" начали появляться проблемы с корректным отображением геолокации: в журнале сеансов Львов, Киев, Донецк и некоторые другие города Украины внезапно стали российскими. В компании не стали отрицать, что такой "дефект" действительно присутствует.

"Ночью были краткосрочные технические работы, в том числе сторонних компаний, которые могли повлиять на корректность отображения геолокации. Проблема была замечена нашими специалистами и уже находится в завершающей стадии решения", – отчитались в пресс-службе соцсети "ВКонтакте".

Следует напомнить, что начиная с 2017 года "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина" не работают на территории Украины: власти страны запретили данные российские сервисы и соцсети.

Напомним, что последний раз крупный сбой в работе соцсети "ВКонтакте" произошёл 4 февраля текущего года.