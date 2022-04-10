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Новости 13:27

Комтранс объяснил петербуржцам, как не быть "зайцами"

фото ЗакС политика Комтранс объяснил петербуржцам, как не быть "зайцами"

Петербургский комитет по транспорту опубликовал разъяснение на случай, если пассажиры не могут воспользоваться услугой оплаты проезда в автобусе по QR-коду. Сообщение ведомства приводится в его телеграм-канале.

На сегодняшний день 97 социальных маршрутов перешли на бескондукторную систему работы. В комтрансе уточнили, что пока транспортная реформа только набирает обороны, могут случаться сбои, в связи с чем новые QR-валидаторы могут не работать, однако все подобные моменты тщательно отслеживаются бортовым оборудованием автобусов.

"Сейчас в случае невозможности оплаты проезда QR-билетом пассажиру необходимо сообщить об этом водителю или позвонить на горячую линию "Организатора перевозок" по номеру телефона 576-55-55", — рекомендовали в комитете.

Наконец, комтранс напомнил, что, кроме покупки QR-билета, пассажир может оплатить поездку электронным проездным или банковской картой.

Ранее стало известно, что комтранс планирует вводить бескондукторную систему лишь там, где прежде были коммерческие маршруты. В наземном транспорте в центре Петербурга кондукторы останутся.


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