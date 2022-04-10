Комтранс объяснил петербуржцам, как не быть "зайцами"

Петербургский комитет по транспорту опубликовал разъяснение на случай, если пассажиры не могут воспользоваться услугой оплаты проезда в автобусе по QR-коду. Сообщение ведомства приводится в его телеграм-канале.

На сегодняшний день 97 социальных маршрутов перешли на бескондукторную систему работы. В комтрансе уточнили, что пока транспортная реформа только набирает обороны, могут случаться сбои, в связи с чем новые QR-валидаторы могут не работать, однако все подобные моменты тщательно отслеживаются бортовым оборудованием автобусов.

"Сейчас в случае невозможности оплаты проезда QR-билетом пассажиру необходимо сообщить об этом водителю или позвонить на горячую линию "Организатора перевозок" по номеру телефона 576-55-55", — рекомендовали в комитете.

Наконец, комтранс напомнил, что, кроме покупки QR-билета, пассажир может оплатить поездку электронным проездным или банковской картой.

Ранее стало известно, что комтранс планирует вводить бескондукторную систему лишь там, где прежде были коммерческие маршруты. В наземном транспорте в центре Петербурга кондукторы останутся.