Петербуржец Георгий Громада получил 300 часов обязательных работ за фото Краснова на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Георгия Громады, который обвинялся в оправдании нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов города.

Так, за размещение фотографии военного преступника Петра Краснова на сайте "Бессмертного полка" Громада получил 300 часов обязательных работ.

Приговор, вынесенный мужчине, стал первым в регионе в рамках аналогичных дел.

Ранее Громада признал вину в инкриминируемом ему правонарушении и раскаялся в содеянном.

Уточним, что на данный момент официально известно о девяти однотипных делах, возбуждённых в Петербурге из-за публикаций на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года фотографий нацистских преступников.