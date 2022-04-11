ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:39

Петербуржец Георгий Громада получил 300 часов обязательных работ за фото Краснова на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Петербуржец Георгий Громада получил 300 часов обязательных работ за фото Краснова на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Георгия Громады, который обвинялся в оправдании нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов города.

Так, за размещение фотографии военного преступника Петра Краснова на сайте "Бессмертного полка" Громада получил 300 часов обязательных работ.

Приговор, вынесенный мужчине, стал первым в регионе в рамках аналогичных дел.

Ранее Громада признал вину в инкриминируемом ему правонарушении и раскаялся в содеянном.

Уточним, что на данный момент официально известно о девяти однотипных делах, возбуждённых в Петербурге из-за публикаций на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года фотографий нацистских преступников.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама