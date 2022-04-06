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Новости 17:20

В Петербурге завели девять дел из-за фотографий нацистов на сайте Бессмертного полка

фото ЗакС политика В Петербурге завели девять дел из-за фотографий нацистов на сайте Бессмертного полка

Девять дел о реабилитации нацизма заведено в Петербурге из-за фотографий нацистских лидеров и их пособников, сообщил накануне "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Подозреваемыми являются семь человек.

"Возбуждено девять уголовных дел, в рамках которых семи жителям Петербурга предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — говорится в сообщении.

По версии чекистов, подозреваемые могут быть причастны к размещению фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года. Среди опубликованных изображений оказались снимки Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, Германа Геринга, Андрея Власова и других.

В среду Госдума одобрила в третьем чтении поправки в КоАП о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии. Кроме того, спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что в школьной программе уделяется недостаточно внимания истории Великой Отечественной войны, и поручил своему заместителю Петру Толстому и профильным комитетам проанализировать качество преподавания истории ВОВ в учебных заведениях страны.


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