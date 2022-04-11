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Муниципал 13:16

Суд обязал МО "Волковское" рассмотреть вопрос о лишении полномочий мундепа

фото ЗакС политика Суд обязал МО "Волковское" рассмотреть вопрос о лишении полномочий мундепа

Фрунзенский районный суд 11 апреля завершил рассмотрение иска прокуратуры к муниципальному образованию "Волковское", его администрации и главе округа Михаилу Куреневу, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В частности, претензия прокуратуры касалась реакции муниципалитета на представление от 10 марта 2021 года с требованием рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата Антона Мещерова. Прокуратура утверждает, что он поздно подал отчет о доходах за 2019 год.

Прокурор на заседании суда заявила, что ответ МО на их претензию не был полным, а потому можно считать его недействительным. Представительница муниципалитета возразила, что ответ — это позиция совета: 

- Протест прокуратуры был рассмотрен надлежащим образом, ответ дан. Ответ не может быть признан недействительным, потому что это позиция муниципального совета.

Представительница "Волковского" в суде отметила, что претензии прокуратуры касаются декларации за 2019 год, а сейчас уже 2022 год — депутат Мещеров все это время исправно исполнял свои полномочия. Она заявила, что в 2020 году из-за эпидемии коронавируса президент России разрешил сдавать декларации до 1 августа. В этом указе главы государства и в законе Петербурга речь идет только о государственных гражданских служащих, а не о муниципалах, заявила в ответ представитель комитета территориального развития города. Представитель МО не согласилась с ней. 

Судья признал незаконным бездействие совета "Волковского" из-за ненадлежащего рассмотрения представления прокурора. Ответ муниципалитета суд тоже признал незаконным и обязал повторно рассмотреть представление прокурора о лишении полномочий Мещерова. 

Напомним, Мещеров стал депутатом МО "Волковское" в сентябре 2019 года. Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца.

В декларации за 2020 год Мещеров отчитался о доходе в 101,9 млн рублей. В его собственности земельные участки, жилой дом, восемь квартир и другая недвижимость. Во время выборов в 2019 году он сообщил, что работает экономистом в ООО "СПК "Пригородный".

София Саттарова


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