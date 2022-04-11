ЕС внес в черный список более 20 российских авиакомпаний

В общей сложности 21 российская авиакомпания попала в черный список Евросоюза по авиационной безопасности, говорится в опубликованном 11 апреля сообщении на сайте Еврокомиссии. Среди прочих в реестр попали "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Уральские Авиалинии", Nord Wind, Utair и другие перевозчики.

Вошедшие в перечень авиакомпании не смогут совершать перелеты в аэропорты на территории Евросоюза, а также пользоваться его воздушным пространством. Включение компаний в список "отражает серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности", говорится в сообщении Еврокомиссии. Саму перерегистрацию в ЕК посчитали нарушением стандартов летной безопасности.

Европейский комиссар по транспорту Адина Вэлян заявила, что внесение авиакомпаний в черный список не является очередной санкцией против России. "Это было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", — заявила она.

В середине марта президент Владимир Путин разрешил регистрировать в России самолеты иностранных компаний, находящиеся в лизинге у отечественных перевозчиков.

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