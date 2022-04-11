Стоимость продуктов в Петербурге за март подскочила на 8,3%

Петростат представил обновлённую статистику о ценообразовании в Петербурге за прошедший месяц. Так, специалисты подсчитали, что в марте индекс потребительских цен составил 107,61%, а стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 8,3%.

Наибольшее подорожание коснулось овощей: стоимость лука подскочила на 50%, капусты — на 39,8%, моркови — на 29,5%, свеклы — на 24,7%.

Выросла цена и на бананы (+31,5%), груши (+21,7%) и виноград (+14,9%). Одни из немногих овощей, которые подешевели, — огурцы (-17,4%).

Заметно увеличилась стоимость сахара и соли — на 44% и 14,2% соответственно. Подорожали также: гречка (+10,2%), рис (+12,9%), масло подсолнечное (+7,2%).

В случае с непродовольственными товарами наибольший рост цен зафиксировали на электротовары и бытовые приборы.

Напомним, ранее прокуратура Петербурга выявила нарушения после жалоб на цены в магазинах города.