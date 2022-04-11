Количество нелегальных свалок в России выросло на треть за два года

По состоянию на конец 2021 года в России насчитали более 15 тысяч незаконных свалок, сообщил 11 апреля РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это на 30 % больше показателей, зафиксированных в конце 2019 года.

В Росприроднадзоре при этом указывают на то, что более корректно было бы сравнивать показатели 2021 года с 2020-м годом. В этом случае количество незаконных свалок выросло на 10 %, согласно данным ведомства, на которые ссылается FinExpertiza. В 2021 году Росприроднадзор утвердил новую методику подсчета незаконных свалок, согласно которой под последними понимается мусор объемом более пяти кубических метров, разбросанный на территории более 10 квадратных метров.

Больше всего стихийных свалок к концу 2021 года зафиксировали в Башкирии (1 822). В Челябинской области к концу прошлого года насчитывалось 1 038 свалок, в Бурятии — 906. Ленинградская область заняла четвертое место в списке — здесь выявили 833 нелегальные свалки.

Представитель Российского экологического оператора Дмитрий Бойко заявил РБК, что рост количества свалок в отчетах объясняется улучшением контроля и выявляемости. Реальное же их количество не растет и, скорее всего, даже уменьшается, добавил он.

На прошлой неделе экологическое объединение "Зеленый Фронт" объявило об обнаружении трех несанкционированных свалок на территории Петербурга.

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