РКН обратился к Google из-за подсказок с "мертвыми россиянами"

Роскомнадзор обратился к американской компании Google LLC с требованием незамедлительно исключить из сервисов IT-гиганта угроз в адрес российских пользователей, сообщило ведомство 11 апреля.

Причиной недовольства РКН стало "нарушение экстремистского характера" в работе сервиса Google.Translate. При попытке перевести с английского языка на русский словосочетания "dear Russians" (дорогие россияне) пользователь получал предложение заменить его переводом фразы "dead Russians" (мертвые россияне), утверждает ведомство. При этом в случае с переводом запросов с указанием иных национальностей подобные подсказки отсутствовали, отметили в Роскомнадзоре.

РКН потребовал от американской компании принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем и объяснить причины случившегося нарушения.

Ранее РКН внес 10 страниц ресурса "Викимедиа" в реестр запрещенной информации, заподозрив их в распространении детской порнографии. Как сообщили представители "Википедии", речь шла об изображениях в стиле аниме.