ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:37

РКН обратился к Google из-за подсказок с "мертвыми россиянами"

фото ЗакС политика РКН обратился к Google из-за подсказок с "мертвыми россиянами"

Роскомнадзор обратился к американской компании Google LLC с требованием  незамедлительно исключить из сервисов IT-гиганта угроз в адрес российских пользователей, сообщило ведомство 11 апреля.

Причиной недовольства РКН стало "нарушение экстремистского характера" в работе сервиса Google.Translate. При попытке перевести с английского языка на русский словосочетания "dear Russians" (дорогие россияне) пользователь получал предложение заменить его переводом фразы "dead Russians" (мертвые россияне), утверждает ведомство. При этом в случае с переводом запросов с указанием иных национальностей подобные подсказки отсутствовали, отметили в Роскомнадзоре.

РКН потребовал от американской компании принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем и объяснить причины случившегося нарушения.

Ранее РКН внес 10 страниц ресурса "Викимедиа" в реестр запрещенной информации, заподозрив их в распространении детской порнографии. Как сообщили представители "Википедии", речь шла об изображениях в стиле аниме.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама