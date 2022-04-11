Комитет по транспорту: В ближайшие дни запустим эксперимент по продаже проездных на 10 поездок

Представители комитета по транспорту Петербурга 11 апреля провели пресс-конференцию о первых днях работы транспортной реформы в городе. Трансляция мероприятия шла на сайте ТАСС.

Председатель комитета Кирилл Поляков рассказал, что в ближайшие дни ведомство планирует запустить эксперимент: продавать проездные в торговых сетях. Там можно будет приобрести проездной на 10 поездок, уточнил Поляков.

- Будет он стоить 600 рублей, плюс наценка, которую сделает магазин. Он не будет иметь ограниченного срока действия. Он до года, по-моему, действует, - сказал глава ведомства.

По его словам, эксперимент планируют запустить в ближайшие дни. О его начале комитет сообщит дополнительно, добавил Поляков.

Он также посоветовал петербуржцам, которым неудобно покупать разовые проездные, приобрести "Подорожник".

София Саттарова