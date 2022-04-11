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Петербургская художница стала фигурантом уголовного дела по статье о фейках про армию

фото ЗакС политика Петербургская художница стала фигурантом уголовного дела по статье о фейках про армию

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК). Подозреваемой по нему проходит музыкальная исполнительница и художница Саша Скочиленко, сообщила "Бумага" со ссылкой на адвоката Дмитрия Герасимова. 

Герасимов в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что Скочиленко "будет подозреваемой" по первой части статьи о фейках. Сейчас она вместе с адвокатом направляется на допрос после обыска. Ей может грозить до трех лет лишения свободы либо штраф до 1,5 млн рублей. 

Предположительно, дело возбудили из-за пацифистского концерта 9 апреля, в котором принимала участие Скочиленко. Силовики заявились утром 11 апреля к ее знакомому музыканту. После этого оба перестали выходить на связь. 

Уголовную ответственность за фейки про армию ввели в начале марта. Одними из первых фигурантами дел по этой статье стали двое жителей Томской области и блогер, бывший издатель петербургского журнала Собака.ру Вероника Белоцерковская.

Обновление. Скочиленко подозревают в замене ценников на пацифистские листовки в продуктовых магазинах, сообщил проект "Сетевые свободы". 

Константин Леньков, фото: Telegram/ Задержания Санкт-Петербург


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