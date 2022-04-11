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Новости 20:51

Смольный может разрешить открытие летних веранд  с 16 апреля

фото ЗакС политика Смольный может разрешить открытие летних веранд  с 16 апреля

Администрация Петербурга может разрешить открытие летних веранд кафе на полмесяца раньше установленного сейчас срока, говорится в проекте постановления городского правительства. Документ опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы, сообщил телеканал "78".

В настоящее время открывать летние веранды в городе разрешено с 1 мая. Проект предполагает возможность разрешить для них начало работы с 16 апреля. Дата закрытия летних веранд при этом останется прежней — 30 сентября, как и сейчас.

Сегодня стало известно, что первые городские заведения общепита уже получили разрешения на монтаж летних веранд. Подача заявок идет с 1 апреля через сайт комитета имущественных отношений.

Фото: pixabay


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