Петербургский мундеп предложил увековечить Жириновского на деньгах

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить память о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском на коллекционных монетах. Соответствующее обращение председателю ЦБ мундеп направил 9 апреля, рассказал ЗАКС.Ру Ененков.

Ененков предложил Центральному банку выпустить ограниченный тираж банкнот и монет в честь Жириновского, аргументируя это значимостью фигуры основателя ЛДПР или, как его представляет автор обращения, "великого политика масштабов планеты".

"За свою жизнь Владимир Вольфович смог объединить вокруг себя большое количество сторонников, завоевать сердца миллионов граждан России", - говорится в письме депутата.

Муниципал отметил, что ждёт исключительно положительной реакции от руководства Центрального банка.

Ранее Центральный банк уже выпускал памятные монеты в честь выдающихся личностей. Например, в ноябре 2021 года ЦБ разместил портрет советского актера и клоуна Юрия Никулина на 25-рублевых монетах из серебра и недрагоценных металлов тиражом 1,5 тысячи штук. В апреле того же года в России выпустили пять тысяч монет к 100-летнему юбилею со дня рождения академика Андрея Сахарова. Кроме того, в разные годы на монетах появлялись советский оружейник Михаил Калашников и поэт, актер и бард Владимир Высоцкий.

О смерти Жириновского сообщили 6 апреля. Последние два месяца он проходил лечение из-за двухсторонней пневмонии, возникшей на фоне коронавируса. Прощание с политиком состоялось в Колонном зале Дома союзов 8 апреля. О том, каким запомнился бессменный лидер ЛДПР - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков