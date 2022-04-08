Юрист, шоумен, сторонник империи: Каким запомнился Владимир Жириновский

фото с сайта Государственной Думы

В Москве 8 апреля простились с Владимиром Жириновским. Церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов, где некогда провожали в последний путь советских лидеров. ЗАКС.Ру вспоминает биографию основателя и бессменного вождя ЛДПР.

Он встречался с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном, поддерживал связь с европейскими правыми радикалами, дрался в парламенте, материл президента США, написал десятки книг, в том числе "Сборник сказок" и "Азбуку секса". Еще в 1990-е призывал отвернуться от Запада и вступить в союз со странами Востока, а Украине грозил военной силой почти всю политическую карьеру. Россия простилась с Владимиром Жириновским, самым эксцентричным политиком своей новейшей истории.

"Рожден русской матерью"

Будущий глава ЛДПР родился в 1946 году в Алма-Ате в семье Вольфа Эдельштейна и Александры Жириновской. Его отец - уроженец Волынской губернии, был собственником деревообрабатывающей фабрики. После присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году предприятие национализировали, а хозяина и его родных вывезли в Казахстан. Своего отца Жириновский не знал. В 1946 году Вольфа депортировали в Польшу, а через три года он репатриировался в Израиль.

Оппоненты Жириновского часто напоминали ему о происхождении в ответ на шовинистскую риторику. Лидер ЛДПР на это утверждал, что всегда считал себя русским и православным.

"Не надо меня приписывать к каким-то полукровкам. Я рожден русской матерью. Моя мать - русская женщина. И никогда не имел никакого касательства к отцу. Он не хотел этого, не я", - утверждал политик в программе "Гордон кихот".

В 1970 году Жириновский с отличием окончил Институт восточных языков по специальности "Турция и турецкий язык". Через семь лет получил второе высшее образование, став юристом.

Свою политическую карьеру Жириновский начал в перестройку. В 1988 году участвовал в учредительном съезде "Демократического союза" Валерии Новодворской, но надолго там не задержался. Уже в следующем году он стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза, после распада СССР переименованной в Либерально-демократическую партию России. Несмотря на название, партия стояла на право-консервативных, проимперских позициях. Жириновский поддерживал ГКЧП, выходил на митинг против развала Советского Союза, петербургским журналистам в 1992 году заявил, что цель его партии - "возродить российское государство в границах СССР как минимум".

фото с сайта Госдумы

Писатель Эдуард Лимонов, до основания собственной партии непродолжительное время бывший соратником Жириновского, вспоминал, как при первой встрече с лидером ЛДПР в 1992 году взял у него интервью.

"А он-то, Жириновский, что предлагает? В экономике, например. "Первое время авторитарный режим. Оживить старую экономику и созидать новую. Грязные преступные деньги отсечь. Возбудить уголовное дело против Горбачева. Бороться с простыми преступниками жестокими мерами. У нас нет суда присяжных. Ввести… Разгоню МИД. Буду продавать землю. Сперва русским, позже иностранцам… Украина, говорите? На нее будем оказывать давление через Германию. Будут сопротивляться, — будет применена военная сила", - цитировал Лимонов своего бывшего соратника в книге "Лимонов против Жириновского".

В дальнейшем основатель ЛДПР не раз грозил соседней стране применением силы. Делал это Жириновский и во время украинских ток-шоу. В 2008 году, например, заявил, что если Украину "попытаются втянуть в НАТО" и если "кто-то будет бомбить Луганск, Донецк", России придется защищать эти города. Спустя много лет это назовут предсказаниями Жириновского, а тогда от них отмахивались и смеялись. В том числе и потому, что за годы своей политической карьеры лидер ЛДПР на кого только не распространял свою риторику.

"Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды", - писал политик в своей книге "Последний бросок на юг", выпущенной в 1993 году.

"Не надо шутить с войной"

В декабре того же 1993 года неожиданно для многих ЛДПР победила на выборах в Госдуму по партийным спискам. На фоне обнищания населения и недавнего жестокого противостояния между сторонниками президента и Верховным советом популистские лозунги "либерал-демократов" нашли отклик у народа. Партия стала третьей силой, альтернативой и блоку "Выбор России" Егора Гайдара и КПРФ Геннадия Зюганова. Во время подсчета голосов телекомпания "ТВ-Нева" организовала "встречу нового политического года". В прямом эфире сообщили предварительное лидерство ЛДПР. После этого слово взял литературовед Юрий Карякин: "Россия, одумайся. Ты одурела".

ЛДПР в том созыве получила 64 мандата. Хотя результат этот превзойти больше не удалось, партия в Госдуму избиралась регулярно. Ее лидер, благодаря своим резким высказываниям и эпатажному поведению, уже к середине 1990-х стал настоящей телезвездой. Его приглашали на дебаты, телевизионные шоу, "Голубые огоньки". Из рядового выпуска программы "Один на один" на канале ОРТ Жириновский сделал один из главных политических скандалов десятилетия. Разгорячившийся в пылу спора плеснул апельсиновый сок из стакана в своего оппонента, губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Несмотря на случившееся, они не стали лютыми врагами. Еще не раз встречались на дебатах и различных ток-шоу.

Жириновский выпускал альбомы патриотических песен в собственном исполнении и с удовольствием выступал на откровенные темы. Он дал интервью журналу Playboy, встречался с порнозвездой Чиччолиной и написал книгу "Азбука секса", в которой учил молодежь искусству любви. За свою жизнь он издал не менее полусотни книг. Большинство из них посвящены геополитике и рассуждениям о патриотизме и национальной идее. Но есть, например, "Сборник сказок" для детей и взрослых.

В 1994 году появилась торговая марка "Владимир Жириновский". Почти семь лет она выпускала одноименную водку, а также одеколон, чай и другие продукты.

фото с сайта ЛДПР

Жириновский сделал своим помощником звезду шансона Михаила Круга. В команду другого члена ЛДПР Александра Филатова взяли лидера группы "Сектор Газа" Юрия "Хоя" Клинских. Партия еще в конце 1990-х одной из первых в стране пыталась установить контакты с футбольными фанатами.

"Он сделал лидеров фанатских движений своими помощниками — у каждого было удостоверение "Помощник депутата Жириновского". Помогали всем, чем могли — человек был добрый, поэтому никому не отказывал. Но "Динамо" особенно", - вспоминал в интервью Sport24 известный болельщик московского "Динамо" Александр "Каманча" Шпрыгин.

Одним из самых известных скандалов с участием лидера ЛДПР стала драка в Госдуме 9 сентября 1995 года. "Либерал-демократ" встал на сторону депутата-националиста Николая Лысенко против демросса Глеба Якунина и Евгении Тишковской из группы "Новая региональная политика".

"Тут в драку и вмешался Жириновский. С криком "Бей его, Коля!" он за волосы стал оттаскивать от Лысенко женщину", - описывала этот инцидент газета "Коммерсант".

Поводом для драки тогда стал Балканский конфликт. Жириновский неоднократно посещал Югославию, был в хороших отношениях с лидером националистической Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем. Своими друзьями он называл также лидера французского "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена и иракского президента Саддама Хусейна. Основатель ЛДПР ездил в гости к вождю Ливии Муаммару Каддафи, с которым обсуждал борьбу с американским империализмом.

Жириновский был не только одной из самых медийных персон в России, но и одним из самых известных российских политиков за рубежом. Высказывания на тему национального вопроса и дружба с европейскими правыми закрепили за ним неоднозначную репутацию. В 1994 году немецкий журнал Spiegel поместил на обложку фотографию лидера ЛДПР в армейском камуфляже. В заголовке Жириновского назвали "подстрекателем". Немецкая фолк-рок группа Paddy Goes To Holyhead в том же году записала песню Shirinovski, в которой политика называют "тираном".

Самое известное послание Западу от лидера ЛДПР было сделано в 2003 году. Незадолго до нападения США на Ирак, в интернете появилось видео, на котором Жириновский, матерясь, обращается к американскому президенту Джорджу Бушу:

"Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Берлин, это не Кабул, ты никогда здесь не достигнешь победы… Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли и твоя страна будет под водой".

"Это будет не мирный год"

В отношении российских первых лиц Жириновский себе такого никогда не позволял. Он мог ругаться на думское большинство, мог заявлять об украденных на выборах голосах, критиковать решения правительства, но президентам демонстрировал свою лояльность. ЛДПР в 1999 году не поддержала инициированную коммунистами процедуру импичмента Борису Ельцину. Следующему лидеру Владимиру Путину и сменившему его на четыре года Дмитрию Медведеву Жириновский демонстрировал еще большую поддержку. В 2008 году он внес поправку в Конституцию о переименовании президента России в "верховного правителя". К этому предложению лидер ЛДПР возвращался не раз.

На встрече Путина с представителями думских фракций в Ялте 14 августа 2014 года Жириновский прямо предложил главе государства стать императором или верховным правителем:

"Верховный правитель. Не хотите император - давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо".

Через два года Путин вручил Жириновскому орден "За заслуги перед Отечеством". Получив награду из рук президента, ветеран российской политики зачитал строки из имперского гимна "Боже, царя храни".

Несмотря на свою лояльность руководству страны, Жириновский и сам участвовал в выборах. Чаще него в России никто не выдвигался в президенты. Он пропустил только одну гонку - в 2004 году выставил кандидатом вместо себя своего бывшего охранника Олега Малышкина. Во время собственных предвыборных кампаний стареющий лидер ЛДПР молодился и пытался демонстрировать былую эксцентричность. На "президентских" теледебатах в 2008 году велел своей охране вывести доверенное лицо кандидата Андрея Богданова, в 2012-м - обругал певицу Аллу Пугачеву, выступавшую на стороне Михаила Прохорова, в 2018-м - довел до слез Ксению Собчак.

Жириновский оставался лицом ЛДПР и во время парламентских кампаний. Успех партии строился главным образом на личной харизме вождя. Избиратели в регионах часто голосовали не за конкретных местных кандидатов, а за бренд, созданный и поддерживаемый лидером ЛДПР. Жириновский много лет становился "паровозом", возглавляя списки "либерал-демократов" на региональных выборах по всей стране.

фото с сайта ЛДПР

В разные годы в партийных рядах мелькали и другие заметные фигуры: эпатажный Вячеслав Марычев, продюсер политического порно Алексей Митрофанов, организатор "Русских маршей" Николай Курьянович... Но все они были на плаву сравнительно не долго и даже на вершине своих карьер уступали в известности и популярности боссу.

С годами ЛДПР всё больше и больше отказывалась от вызывающего имиджа. Эротический контент и водка "Владимир Жириновский" остались в девяностых-нулевых. Однако популистские инициативы думская фракция "либерал-демократов" продолжала генерировать. Представители партии предлагали убрать из алфавита букву "ы", установить лимит на вес депутатов и чиновников, сделать нерабочим День Петра и Февронии, отправлять служить критиков армии. Вместе с тем, многие инициативы партии и ее лидера принимались Федеральным собранием. В 2014 году благодаря Жириновскому президент получил право направлять пожизненно своих представителей в Совет Федерации. Инициированную основателем ЛДПР поправку внесла группа депутатов. Менее чем за полгода закон был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом.

С началом пандемии Жириновский максимально серьезно относился к мерам индивидуальной безопасности и призывал к этому других. Редкое заседание Госдумы проходило без замечаний руководителя фракции ЛДПР на тему коронавируса. Политик одним из первых сделал прививку "Спутником V", а затем неоднократно ревакцинировался. В конце 2021 года он утверждал, что привился восемь раз.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в ЦКБ с "омикроном". Позже было объявлено, что политика ввели в искусственную кому. Сведения о его состоянии поступали противоречивые. Одни утверждали, что Жириновский в марте читал новости и раздавал поручения, другие - что ему становилось все хуже и хуже. О смерти объявили 6 апреля. Лидеру ЛДПР было не суждено сделать заявления о ситуации на Украине, которую он так долго предвкушал.

В одном из своих последних парламентских выступлений, перед новым 2022 годом, Жириновский почти точно назвал дату начала спецоперации:

"Не надо бряцать оружием. Надо сказать: "Давайте выполнять". Отказываетесь - тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет не мирный год".

фото с сайта Госдумы

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин, знавший Жириновского еще в годы перестроечной юности, написал на смерть политика:

"Это не он был кривым зеркалом, это мы живем в королевстве кривых зеркал, и Вольфович просто сливал то, что на самом деле думали там".

Сергей Еремеев