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Новости 11:20

В Петербурге задержали активиста Андрея Македонова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активиста Андрея Македонова

Петербургские правоохранители задержали активиста Андрея Македонова, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По предварительным данным, задержание может быть связано с заменой ценников в магазинах на пацифистские листовки. 

Македонова доставляют в отдел полиции № 70.

Обновлено в 12:38.

"Фонтанка" пишет, что Македонову 69 лет, он является врачом анестезиологом-реаниматологом высшей категории. В его отношении составляют протокол о мелком хулиганстве.

Днём ранее, 11 апреля, силовики задержали петербургскую художницу Сашу Скочиленко: в её отношении возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. Девушку, также как и, предположительно, Македонова, заподозрили в подмене ценников.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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