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Новости 13:29

ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими с рынка РФ

фото ЗакС политика ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими с рынка РФ

Члены фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые покинули отечественный рынок.

Инициатива направлена только на те предприятия, которые покинули страну "без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США", чем подорвали стабильность экономики РФ.

К примеру, внешнее управление предлагается применять к градообразующим предприятиям, единственным поставщикам критически важных производств и производителей товаров первой необходимости.

При этом депутаты обещают сохранить возможность работы в России иностранным собственникам либо дать им возможность продать пакеты акций, чтобы сохранить бизнес и гарантировать рабочие места для сотрудников.

Напомним также, ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о желании национализировать заводы, прекратившие работу из-за украинских событий.


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