Россия нарастит железнодорожные грузоперевозки на европейском направлении

Европейские санкции, ударившие по логистическим схемам российских компаний, в ближайшее время изменят план грузовых перевозок "Российских железных дорог", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Сергея Павлова.

"Колоссальное количество разрешений на пересечение автомобилей было выдано, сейчас это не работает. Мы ожидаем, в ближайшее время очень серьезную переориентацию наших грузоотправителей, и наших и европейских - переход на железнодорожный транспорт. И к этому мы готовимся", - рассказал спикер, выступая на конгрессе "Трансроссия".

Вместе с тем, Павлов анонсировал увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении. Ожидается, что по Транссибу и БАМ станет возможным провозить до 180 млн тонн грузов (сегодня предельный показатель составляет 144 млн тонн).

Напомним, что на прошлой неделе на территорию Евросоюза перестали пускать большегрузы из России и Белоруссии, что стало частью многочисленных санкций, введенных из-за российской военной спецоперации на Украине.