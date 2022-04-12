В Смольном призвали петербуржцев не пытаться одомашнивать едва проснувшихся ежей

Комитет по природопользованию обратился к петербуржцам, призвав их не беспокоить ежей, очнувшихся от зимней спячки. Дело в том, что ежи, обычно активные ночью, сейчас проявляют активность и днём, бегая, в том числе, по городским паркам в поисках еды.

"Случайно встретив ежа, как и любое дикое животное, не стоит его беспокоить. Лучше отойти в сторонку, чтобы животное смогло спокойно спрятаться", — говорит в назидание руководитель отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Горожанам ни в коем случае нельзя брать ежей в руки и тем более одомашнивать, призывают в Смольном. Данный вид животных может представлять опасность, так как часто является переносчиком опасных заболеваний. Кроме того, в их шкурке могут обитать опасные для человека клещи, блохи и другие насекомые. В случае укуса ежа следует обратиться к врачу.

Ежей не рекомендуют брать в руки или даже трогать и тем более "одомашнивать", поскольку они могут являться переносчиками опасных болезней. Кроме того, на них часто встречаются клещи, блохи и вши. В случае укуса следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.