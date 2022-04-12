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Организаторы ПМЭФ-2022 рассказали, в каком формате пройдёт юбилейное мероприятие

фото ЗакС политика Организаторы ПМЭФ-2022 рассказали, в каком формате пройдёт юбилейное мероприятие

Директор Петербургского международного экономического форума Андрей Вальков известил, что грядущее юбилейное мероприятие, которое будет проходить в городе на Неве уже в 25-й раз, станет самым масштабным, безопасным и знаковым конгрессно-выставочным мероприятием 2022 года, информирует пресс-служба Росконгресса.

"За годы проведения Форума мы создали прозрачный и понятный для всех задействованных организаций порядок, которого необходимо придерживаться, чтобы избежать сбоев и задержек в работе по подготовке площадки Форума. Этот год не станет исключением", — высказался Вальков.

Напомним, в нынешнем году ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня. Своё участие в нём предварительно подтвердили представители 69 стран.

Отметим также, что Смольный собирается потратить 63 миллиона рублей на экспозицию для форума.


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