Организаторы ПМЭФ-2022 рассказали, в каком формате пройдёт юбилейное мероприятие

Директор Петербургского международного экономического форума Андрей Вальков известил, что грядущее юбилейное мероприятие, которое будет проходить в городе на Неве уже в 25-й раз, станет самым масштабным, безопасным и знаковым конгрессно-выставочным мероприятием 2022 года, информирует пресс-служба Росконгресса.

"За годы проведения Форума мы создали прозрачный и понятный для всех задействованных организаций порядок, которого необходимо придерживаться, чтобы избежать сбоев и задержек в работе по подготовке площадки Форума. Этот год не станет исключением", — высказался Вальков.

Напомним, в нынешнем году ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня. Своё участие в нём предварительно подтвердили представители 69 стран.

Отметим также, что Смольный собирается потратить 63 миллиона рублей на экспозицию для форума.