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Новости 15:45

СК добивается ареста петербурженки, на которую завели уголовное дело о фейках об армии

фото ЗакС политика СК добивается ареста петербурженки, на которую завели уголовное дело о фейках об армии

Следствие попросило Василеостровский районный суд Петербурга поместить под стражу художницу Александру Скочиленко, задержанную накануне по делу о распространении фейков о Вооруженных силах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. По версии СК, женщина меняла ценники в супермаркете на листовки с заведомо ложными сведениями о военной спецоперации РФ на Украине.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил в своем Telegram-канале 12 апреля, что подписал за Скочиленко поручительство.

"За реально тяжкие преступления против личности далеко не всегда дают такие сроки", - констатировал политик.

Активистке, преследуемой по ч.2 ст.207.3 УК, может грозить до десяти лет лишения свободы.

фото: Задержания Санкт-Петербург / Telegram


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