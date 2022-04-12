Путин: Происходящее на Украине — трагедия, но у России не было выбора

По итогам встречи, которая проходила на площадке строящегося уже не первый год космодрома "Восточный", президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, как и было заявлено ранее, дали небольшую совместную пресс-конференцию.

В итоге в выступлениях обоих лидеров речь шла о военной "спецоперации", которую Россия ведёт на Украине, а также о её последствиях.

"Происходящее на Украине — трагедия, но у России не было выбора", — с этих слов начал Путин.

Далее он продолжил говорить о санкционной повестке, заявив, что в этом плане "блицкриг" США против РФ не удался, поскольку и промышленность, и экономика в стране, по информации президента, работают стабильно.

Кроме того, Путин рассказал о продолжении и укреплении двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в части поставок энергоносителей.

Резюмируя, российский лидер отметил роль своего белорусского визави в начале диалога с Украиной.