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В Петербурге оштрафовали двух горожан за дискредитацию армии из-за демонстрации пацифисткой символики

фото ЗакС политика В Петербурге оштрафовали двух горожан за дискредитацию армии из-за демонстрации пацифисткой символики

Во вторник, 12 апреля, петербургские суды продолжили рассмотрение административных дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций города.

Так, Куйбышевский райсуд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей местному жителю Максиму Крылову: его задержали 19 марта у Невского проспекта, 66, с плакатом, на котором был изображён символ пацифика.

В ходе заседания мужчина объяснил, что его мнение никак не связано с российской армией, он просто выступает за мир.

Кроме того, аналогичный штраф получила ещё одна местная жительница Татьяна Попова: она "провинилась" тем, что расклеивала в магазине "Лента" стикеры с пацифистскими надписями. Отметим, сама горожанка заявляла, что сотрудники супермаркета вызвали Росгвардию, увидев, как она делает фото стикера, который, по её словам, она не наклеивала.


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