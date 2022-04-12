ЗакС задумался о психологической помощи

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Парламент Петербурга может инициировать проект федерального закона о психологической деятельности. Подобного документа в России нет до сих пор. Представители профессионального сообщества надеются, что он поможет вывести из легального поля "инфоцыган", оказывающих некачественную помощь. Обсуждать детали будущей инициативы в Мариинском дворце начали во вторник, 12 апреля.

Рабочая группа, которой предстоит заняться законопроектом, помимо действующих и бывших депутатов включила в свои ряды чиновников Смольного, ученых и даже сотрудников МЧС. Из профессиональной среды было несколько специалистов от Российского психологического общества. Именно эта корпорация психологов обратилась в ЗакС с идеей подготовить законопроект, рассказал ЗАКС.Ру председатель парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов.

РПО и раньше предпринимала попытки инициировать такой документ как на федеральном, так и на региональном уровне. Несмотря на то, что, например, закон о психиатрической помощи в России действует с 1992 года, аналогичного документа, регулирующего деятельность психологов, нет до сих пор. В 2014 году проект закона о психологической помощи населению в Госдуму внесла группа из девяти депутатов и двух сенаторов. Инициатива получила отрицательный отзыв парламентского совета и не дошла даже до первого чтения. Сейчас она находится в архиве.

Cпустя восемь лет необходимость в новом законе только выросла, считают участники рабочей группы. Непростые времена требуют высокой квалификации от кризисных психологов, заметила директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Ольга Баранова.

- Те события, в которых мы живем, волнуют и тревожат. Сейчас востребована помощь тем людям, которые или связаны с возвращающимися из боевых действий, или находятся в кризисном состоянии. Сейчас перед нами стоит задача повышения квалификации именно в этой части, потому что не каждый психолог может оказывать кризисную помощь, - поделилась Баранова.

Ректор Восточно-Европейского института психоанализа, профессор Михаил Решетников заявил о высоком росте доклинической и клинической психопатологии.

- Такие люди в восемь раз чаще совершают преступления и правонарушения, берутся за оружие, - продолжил Решетников. - Закон обязательно нужен. Нужно прорабатывать и предотвращать преступные действия.

Эксперт отметил, что на всю Россию работает 1400 психотерапевтических кабинетов, а компенсирующих отсутствие специалистов магов, прорицателей и колдунов в стране — десятки тысяч.

- Они паразитируют на отсутствии законодательной базы. "Галактический психолог. Делаю маникюр, провожу сеансы терапии, изгоняю бесов", - спародировал объявление подобных целителей Решетников.

- Но мы не побоимся же, что нас все эти шаманы проклянут? - пошутил Всеволод Беликов.

- Не побоимся, - заверил его профессор.

- Мы справимся, - заключил председатель комитета по законодательству.

У парламента Петербурга есть собственная история взаимоотношений с целителями и шаманами. В конце нулевых их привлекали для борьбы с нечистой силой. Депутат Елена Бабич рассказывала, как вместе с несколькими коллегами с помощью обрядов пыталась избавить Мариинский дворец от призрака женщины. В 2015 году член фракции КПРФ Игорь Коровин пригласил в ЗакС шамана Колю из Нарьян-Мара. Тот обошел с бубном дворец и изгнал "непрощенного духа".

Шестой созыв укреплял свою духовность исключительно с помощью коллективных молитв в домовом храме. В следующем, седьмом, вдруг заговорили о поддержке профессионального психологического сообщества. По мнению членов рабочей группы, принятие долгожданного закона поможет вывести из легального поля не только борцов с паранормальными явлениями, но и тех, кто под маской психологов оказывает некачественные услуги.

- До сих пор не принят профстандарт специалиста психологической помощи. До сих пор непонятно — что такое психологическая помощь, - рассуждала главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Елена Исаева. - Сегодняшние условия, когда спрос на психологическую помощь гораздо выше, - это отличное поле для инфоцыган. Для тех, кто считает, что они могут заниматься помощью, но при этом у них нельзя спросить, а чем же именно они занимаются.

Ожидается, что готовящийся для Госдумы законопроект будет рамочным. Часть полномочий хотят оставить регионам. Однако представители юридического комитета Смольного предложили не ограничиваться понятийным аппаратом, а сделать документ более подробным, чтобы он мог отвечать многим проблемам профессиональной сферы. Пока согласились с тем, что необходимо ознакомиться со всеми предложениями членов рабочей группы. Их рекомендовали присылать до 29 апреля.

- Одна из целей закона — борьба с инфоцыганами, - объяснил ЗАКС.Ру депутат Беликов. - Более глобальная цель — создание единой системы психологической деятельности государственных и негосударственных структур, объединенных едиными критериями оценки их деятельности, едиными требованиями к их деятельности, системой сертификации.

Председатель комитета по законодательству уверен, что в настоящее время нет разумного человека, который бы сказал, что ему никогда не понадобится психологическая помощь.

- Психологическая помощь нужна человеку в том числе для развития его потенциала и возможностей, - рассуждает Беликов. - Он нормальный, адекватный, он кушает, радуется жизни. Но не видит цели, не понимает, куда применить себя, у него нет системы ориентиров. Тогда он обращается к психологу. Должны быть психологи, которые помогут нам карьерно, личностно расти при стабильном психологическом состоянии.

Следующее заседание рабочая группа планирует провести в мае. До этого времени собранные предложения будут направлены в федеральные министерства, чтобы узнать их позицию по этому вопросу. В ходе заседания рабочей группы обсуждалось, что проект закона может быть внесен не от имени ЗакСа, а от лица петербургских депутатов Госдумы или сенаторов. Беликов заверил ЗАКС.Ру, что для него не принципиально, чтобы под документом стояла его подпись.

Сергей Еремеев