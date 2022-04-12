Мундепа МО "Южно-Приморский" оштрафовали на 30 тысяч рублей за пацифистское видео

Красносельский районный суд Петербурга 12 апреля назначил депутату МО "Южно-Приморский" Валерию Веремейчику административный штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Суд признал Веремейчика виновным в дискредитации действий Вооружённых сил из-за видеоролика, который депутат опубликовал на своей странице "ВКонтакте" через несколько дней после начала "специальной военной операции" на Украине. В ролике муниципал призывал к миру.

На заседании 12 апреля Веремейчик заявил, что вменяемая ему статья КоАП может нарушать его право на свободу слова, а также, по его мнению, служит инструментом цензуры. Свою вину он не признал. Мундеп также зачитал отрывок из стихотворения "Россия начиналась не с меча" Эдуарда Асадова (запись с заседания есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

"Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба не касалась...",

- декламировал Веремейчик перед судьей.

В конце заседания муниципал добавил, что в своём ролике лишь хотел призвать к миру и скорейшему началу переговорного процесса между Россией и Украиной.

- К сожалению, сегодня это минимальная цена за свободу слова и свободу мысли в нашей стране, - сказал мундеп в разговоре с ЗАКС.Ру.

Напомним, недавно глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев предлагал коллегам на время отменить положение регламента заседаний о ведении видеотрансляции заседаний совета. Глава МО таким образом хотел избавить от ответственности депутатов, если бы во время собрания поднимался вопрос о ситуации на Украине. Районная прокуратура уже выносила предупреждение с требованием удалить одну такую запись.

Константин Леньков