Избрание меры пресечения петербургской художнице Скочиленко перенесли на 13 апреля

Меру пресечения петербургской художнице Александре Скочиленко изберут в Василеостровском районном суде утром 13 апреля. Ее подозревают в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (ч.2 ст. 207.3 УК). Следствие просит заключить девушку под стражу до 1 июня.

По версии следствия, Скочиленко якобы поменяла ценники в супермаркете "Перекресток" на Васильевском острове на пацифистские лозунги. Это якобы нанесло ущерб репутации армии России.

Адвокат подозреваемой Дмитрий Герасимов рассказал ЗАКС.Ру, что девушка не отрицает факта подмены ценников, но преступного умысла в этом не видит. По словам адвоката, Скочиленко не считает ее заявления фейками про Вооружённые силы, а ее личные взгляды отличаются от позиции официальных источников.

Василеостровский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте еще днем 12 апреля. Предполагалось, что заседание состоится в тот же день, однако его решили перенести. К окончанию рабочего дня возле суда собрались около десяти человек, которые пришли поддержать Скочиленко. Также за нее оставили поручительства депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина и ее зам Сергей Кузин, а также политик Лев Шлосберг.

Напомним, Скочиленко задержали накануне. Как рассказал Герасимов ЗАКС.Ру, полицейские через камеры наблюдения выследили, как активистка в день подмены ценников вышла из магазина и пришла к знакомому. По словам защитника, через несколько дней силовики заявились к товарищу подозреваемой и через него "выманили" Скочиленко. Приехав, она оказалась задержана. Вечером у нее прошел обыск, после которого ее до трех часов ночи допрашивали в Следственном комитете. Позже девушку задержали на 48 часов и поместили в ИВС.

Изначально ей вменяли первую часть статьи о фейках про армию (ст. 207.3 УК), по которой ей грозило заключение на срок до трех лет, однако позже дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, приписав деянию политическую подоплеку. Сейчас Скочиленко может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Несколькими часами ранее в Петербурге задержали Андрея Македонова, которого подозревают в похожих манипуляциях с ценниками, сообщало "ОВД-Инфо"*. По данным "Фонтанки", на мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков / фото: Задержания Санкт-Петербург / Telegram