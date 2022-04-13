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Новости 10:18

ЗакС Петербурга провел минуту молчания в память о Жириновском

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга провел минуту молчания в память о Жириновском

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в начале заседания 13 апреля напомнил коллегам, что 6 апреля скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель парламента сказал несколько слов о покойном и отметил, что Жириновский был дальновидным человеком.

Бельский предложил почтить память Жириновского минутой молчания. Все депутаты поднялись с мест. Сидеть остался только лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, как успела заметить корреспондентка ЗАКС.Ру. В разговоре с изданием Шишлов напомнил, что Жириновский на протяжении многих лет разжигал ненависть и агрессию, подталкивая к войне. Сейчас на Украине в ходе так называемой "специальной военной операции" каждый день гибнут люди, в том числе петербуржцы, сказал "яблочник". Он добавил, что в Петербурге 12 апреля похоронили двух военнослужащих, погибших в соседней стране. Поэтому инициатива почтить память Жириновского - неуместная в петербургском парламенте, считает Шишлов.

Напомним, Жириновский скончался после продолжительной болезни. Подробнее о нем и его личности - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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