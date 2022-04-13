ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:45

Почетным меценатом Петербурга стал благотворительный фонд им. Погосяна

фото ЗакС политика Почетным меценатом Петербурга стал благотворительный фонд им. Погосяна

Законодательное собрание 13 апреля выбрало почетного мецената Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Спикер парламента Александр Бельский сообщил, что звание предлагается присвоить юридическому лицу - благотворительному фонду имени Погосяна Грачьи Мисаковича. 

Бельский заявил, что фонд создает и устанавливает памятники, поддерживает общественные инициативы по патриотизму. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа признал, что затрачиваемая фондом сумма на благотворительность достаточна для присвоения звания почетного мецената, добавил спикер.

За предложение проголосовали 40 депутатов, против - двое. Воздержался от голосования один парламентарий.

Напомним, это второй раз, когда в Петербурге выбрали почетного мецената. Первым такое звание получил основатель строительного холдинга "Эталон", президент фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама