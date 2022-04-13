Почетным меценатом Петербурга стал благотворительный фонд им. Погосяна

Законодательное собрание 13 апреля выбрало почетного мецената Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Спикер парламента Александр Бельский сообщил, что звание предлагается присвоить юридическому лицу - благотворительному фонду имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Бельский заявил, что фонд создает и устанавливает памятники, поддерживает общественные инициативы по патриотизму. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа признал, что затрачиваемая фондом сумма на благотворительность достаточна для присвоения звания почетного мецената, добавил спикер.

За предложение проголосовали 40 депутатов, против - двое. Воздержался от голосования один парламентарий.

Напомним, это второй раз, когда в Петербурге выбрали почетного мецената. Первым такое звание получил основатель строительного холдинга "Эталон", президент фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков.

София Саттарова