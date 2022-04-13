Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения художнице Скочиленко

На заседании 13 апреля по избранию меры пресечения Александре Скочиленко судья Василеостровского районного суда Петербурга Елена Леонова приняла решение закрыть процесс для слушателей. Девушку обвиняют в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207 УК). Закрыть заседание просил следователь, опасающийся за сохранность доказательств и безопасность свидетелей.

В это время в здании суда собралось около 30 человек, среди которых друзья и знакомые подозреваемой. Они пришли поддержать Скочиленко. В самом зале находилось лишь несколько человек. Те, кто не смог попасть в зал, остались в коридоре суда.

Напомним, петербургскую художницу Скочиленко подозревают в распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207 УК). Якобы она меняла ценники в супермаркете "Перекресток" на пацифистские листовки. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просит поместить ее в СИЗО на время расследования.

Константин Леньков