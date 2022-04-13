Бизнес-омбудсмен Петербурга предложил меры поддержки предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов выступил в Законодательном собрании города с ежегодным отчетом, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Однако свое выступление бизнес-омбудсмен начал с ситуации в текущем году. Он напомнил, что на Россию наложены беспрецедентные санкции, которые негативно влияют на развитие бизнеса.

Абросимов рассказал, что в последний месяц получил много обращений от предпринимателей с предложениями по мерам их поддержки. Основные из них бизнес-омбудсмен решил перечислить. В их числе: снижение налоговой ставки для малого и среднего бизнеса до 10%, введение моратория на государственную кадастровую оценку недвижимости до 2024 года, снижение страховых взносов до 15% от суммы всех выплат в пользу физических лиц и другое.

Напомним, из-за начала "специальной военной операции" на Украине ряд иностранных государств решили ввести санкции против России.

София Саттарова