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ЛДПР упрекнула Шишлова в "хайпе" из-за нежелания почтить память Жириновского

фото ЗакС политика ЛДПР упрекнула Шишлова в "хайпе" из-за нежелания почтить память Жириновского

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин признался, что его удивил поступок коллеги из "Яблока" Александра Шишлова на заседании Заксобрания Петербурга 13 апреля. "Яблочник" не стал вставать во время минуты молчания в память о Владимире Жириновском.

- Позиция Александра Владимировича меня немного удивляет, - заявил ЗАКС.Ру Иткин. - Тем более что Владимир Вольфович – его коллега, они были в Государственной думе [2 и 3 созывов]. Вот эта попытка политизировать и любую ситуацию использовать для того, чтобы засветиться, похайпить – мне она не очень близка. У нас достаточно много острых вопросов, которые можно обсуждать, дискутировать, но здесь я как ленинградец-петербуржец искренне удивлен такой позицией показной.

По мнению представителя ЛДПР, к риторике Жириновского можно относиться по-разному, но почитание памяти умершего гражданина, "который действительно сделал много для того, чтобы Россия была сильной", – вопрос не политический, а этический.

- К сожалению, вынужден сказать, что это красивое для кого-то "Яблоко", аппетитное, вкусное... Ты его разрезаешь, а оно внутри гнилое, - заключил Иткин.

Напомним, свой поступок Шишлов объяснил тем, что основатель ЛДПР много лет "разжигал ненависть и агрессию". "Яблочник" напомнил, что из-за "специальной военной операции" на Украине ежедневно гибнут люди, в том числе и военнослужащие из Петербурга.  


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