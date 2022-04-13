ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:57

Эсеры предложили Мишустину снизить НДС на 5%

фото ЗакС политика Эсеры предложили Мишустину снизить НДС на 5%

Фракция "Справедливой России - За правду" в Государственной думе подготовила доклад, посвященный актуальным социально-экономическим проблемам, в котором сформулировано предложение снизить НДС с 20% до 15%. Документ, как сообщает пресс-служба лидера партии Сергея Миронова, лично передали премьер-министру Михаилу Мишустину. В том или ином виде снижения НДС, установленного на уровне 20% в 2019 году, эсеры добиваются не в первый раз, ссылаясь на мировую практику. По их информации, уменьшение налога на 1% дает симметричный рост ВВП, главным образом благодаря перерабатывающей промышленности

"Для нас это возможность получить рост ВВП в 5%, даже на фоне внешнеполитического давления. По нашим оценкам, потери бюджета восполнятся уже на третий год после снижения НДС – за счет роста отчислений перерабатывающих предприятий, повышения объемов производства и оплаты труда", - гласит обоснование от Миронова.

Кроме того, по мысли политика, инициатива продиктована и срочным эффектом, который она способна дать: потребительские цены с конца февраля продолжают расти, и их снижение нужно уже сегодня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама