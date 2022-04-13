Эсеры предложили Мишустину снизить НДС на 5%

Фракция "Справедливой России - За правду" в Государственной думе подготовила доклад, посвященный актуальным социально-экономическим проблемам, в котором сформулировано предложение снизить НДС с 20% до 15%. Документ, как сообщает пресс-служба лидера партии Сергея Миронова, лично передали премьер-министру Михаилу Мишустину. В том или ином виде снижения НДС, установленного на уровне 20% в 2019 году, эсеры добиваются не в первый раз, ссылаясь на мировую практику. По их информации, уменьшение налога на 1% дает симметричный рост ВВП, главным образом благодаря перерабатывающей промышленности

"Для нас это возможность получить рост ВВП в 5%, даже на фоне внешнеполитического давления. По нашим оценкам, потери бюджета восполнятся уже на третий год после снижения НДС – за счет роста отчислений перерабатывающих предприятий, повышения объемов производства и оплаты труда", - гласит обоснование от Миронова.

Кроме того, по мысли политика, инициатива продиктована и срочным эффектом, который она способна дать: потребительские цены с конца февраля продолжают расти, и их снижение нужно уже сегодня.