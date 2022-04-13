Бизнес-омбудсмен Петербурга: Грузопоток морских перевозок города сократился на 30-35%

В Законодательном собрании Петербурга 13 апреля выступил со своим докладом уполномоченный по правам предпринимателей города Александр Абросимов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутат от "Единой России" Наталия Астахова поинтересовалась у него, насколько сильно пострадал сектор морских перевозок в Петербурга из-за новых экономических санкций.

Абросимов на это заявил, что объем работ и грузопоток сократились на 30-35%. Основные проблемы - закрытие портов и отказ некоторых компаний от перевозок, сказал бизнес-омбудсмен. Среди последних, он назвал датскую организацию Maersk.

Напомним, ранее генеральный директор группы "Дело" Дмитрий Паньков предположил, что в ближайшее время порты в Северо-Западном федеральном округе могут столкнуться с резким падением грузооборота контейнеров. По его мнению, общая потеря в объеме может составить 90-95%.

София Саттарова