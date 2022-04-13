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Новости 13:20

На "Яндекс.Музыке" стал недоступен подкаст "Что это было?", освещавший военную спецоперацию

фото ЗакС политика На "Яндекс.Музыке" стал недоступен подкаст "Что это было?", освещавший военную спецоперацию

Сервис "Яндекс.Музыка" заблокировал доступ пользователей к аудиоподкасту "Что это было?", который выпускала редакция BBC. Как утверждает администрация сервиса, удаление проекта случилось по требованию российских чиновников.

"Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту", - говорится в Twitter-аккаунте "Яндекс.Музыки".

Ведущие подкаста начиная с первого дня военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля разбирали отдельные ее эпизоды.

С начала марта Роскомнадзор регулярно блокирует доступ к различным медиапроектам, которые позволяют себе освещать военную спецоперацию, опираясь не только на официальные российские источники. Одна из последних блокировок такого рода случилась с журналом "Холод".


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