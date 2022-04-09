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Новости 15:58

РКН заблокировал сайт журнала "Холод" из-за материалов о военной спецоперации

фото ЗакС политика РКН заблокировал сайт журнала "Холод" из-за материалов о военной спецоперации

В субботу 9 апреля сайт журнала "Холод" перестал быть доступным для российских пользователей. Редакция сообщила, что за три часа до этого ей поступило уже третье за неделю письмо с предупреждением от Роскомнадзора: ведомство добивается удаления со всего сайта издания любых материалов о военной спецоперации РФ на Украине. Подчиняться такому требованию главред Таисия Бекбулатова отказалась.

"Мы намерены продолжить рассказывать правду о том, что происходит в России и Украине, пусть и в заблокированном виде. Уверена, что наши читатели уже установили себе VPN", - говорится в ее заявлении, посвященном блокировке сайта.

Два предыдущих предупреждения РКН касались репортажа, сделанного о первом дне спецоперации (24 февраля), а также текста о драматических событиях в Мариуполе.


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