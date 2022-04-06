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Новости 16:40

Журнал "Холод" получил новое письмо от РКН с угрозой блокировки

фото ЗакС политика Журнал "Холод" получил новое письмо от РКН с угрозой блокировки

Редакция интернет-издания "Холод" сообщила об очередном пришедшем ей на почту письме Роскомнадзора. Как и в прошлый раз, ведомство под угрозой блокировки сайта журнала требует удалить материал, касающийся российской военной спецоперации на Украине.

Теперь претензии чиновников связаны с репортажем Марианны Вышемирской, сделанным из Мариуполя. В уведомлении Роскомнадзора говорится, что Генпрокуратура усмотрела в тексте недостоверную информацию о действиях российских Вооруженных сил.

Двумя днями ранее РКН потребовал удалить материал о событиях, имевших место 24 февраля, когда и началась российская военная спецоперация.


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