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Новости 13:22

Дрозденко выразил соболезнования родным капитана Приходько, погибшего на Украине

фото ЗакС политика Дрозденко выразил соболезнования родным капитана Приходько, погибшего на Украине

Во время "специальной военной операции", которую Россия проводит в эти дни на Украине, погиб очередной военнослужащий из Ленинградской области, — проживавший в Сиверском капитан Александр Приходько. Свои соболезнования семье и близким усопшего выразил глава 47 региона Александр Дрозденко.

"Настоящий офицер, человек долга и чести, он отдал жизнь за Родину, защищая мир, освобождая Украину", — высказался областной губернатор, чьи слова приводит пресс-служба администрации региона.

Дата и место прощания с Приходько на данный момент неизвестны.

Напомним также, 12 апреля в Петербурге попрощались с двумя военными, которые также отдали свои жизни в ходе "спецоперации".


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