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Новости 15:07

В Петербурге похоронили еще одного военнослужащего, погибшего на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге похоронили еще одного военнослужащего, погибшего на Украине

В Петербурге прошла церемония прощания с еще одним военнослужащим, погибшим во время военной спецоперации РФ на Украине. Как сообщает пресс-служба Смольного, 12 апреля похоронили подполковника Мираса Башакова, посмертно удостоенного ордена Мужества. Свои соболезнования семье погибшего передал губернатор Александр Беглов.

"Мирас Силканович погиб как герой, защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь. Настоящий российский офицер, он всегда честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, охраняя национальную безопасность России", - приводятся слова губернатора.

Ранее 12 апреля Беглов лично побывал на похоронах старшего прапорщика Артема Панова.

Напомним, что с начала спецоперации на Украине в Петербурге похоронили также рядовых Максима Смирнова и Кирилла Магулуполковника Николая Овчаренко и лейтенанта Юрия Житкевича. В конце марта каждой семье, член которой погиб на Украине за последние полтора месяца, Беглов пообещал перевести выплаты из регионального бюджета.


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