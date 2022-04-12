Беглов посетил похороны прапорщика, погибшего в ходе военной спецоперации

На кладбище в Старо-Паново 12 апреля прошли похороны старшего прапорщика Артема Панова, чья жизнь оборвалась в ходе российской военной спецоперации на Украине. Церемонию прощания с военнослужащим, посмертно награжденным орденом Мужества, лично посетил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

"Артем Владимирович, как настоящий солдат, пожертвовал собой ради жизни мирных людей - детей, женщин и стариков", - приводятся слова чиновника, впервые приехавшего на прощание с кем-либо из погибших на Украине за последние полтора месяца.

Ранее в Петербурге похоронили рядовых Максима Смирнова и Кирилла Магулу, полковника Николая Овчаренко и лейтенанта Юрия Житкевича. Напомним, что военная спецоперация стартовала 24 февраля, среди ее целей декларировались "демилитаризация и денацификация" Украины, а также защита русскоязычного населения. В конце марта Беглов пообещал организовать региональные выплаты семьям погибших на Украине военнослужащих.