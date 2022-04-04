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В Петербурге простились с рядовым Магулой, погибшим в ходе "спецоперации" на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге простились с рядовым Магулой, погибшим в ходе "спецоперации" на Украине

В понедельник, 4 апреля, в Петербурге прошла церемония прощания с рядовым Кириллом Магулой, который погиб в ходе "специальной военной операции" на Украине, информирует пресс-служба Смольного. Бойца проводили с воинскими почестями.

Магулу посмертно наградили орденом Мужества. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования семье погибшего рядового.

Напомним также, ранее в городе на Неве похоронили полковника Николая Овчаренко и лейтенанта Юрия Житкевича, которые, как и Магула, умерли на "спецоперации".

Беглов, в свою очередь, ранее анонсировал региональные выплаты родственникам погибших на Украине военнослужащих.


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