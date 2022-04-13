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Новости 13:50

Шишлов в ЗакСе призвал полицейских служить только закону и народу

фото ЗакС политика Шишлов в ЗакСе призвал полицейских служить только закону и народу

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 апреля объявило благодарность полицейским, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Всего в документе перечислены три сотрудника правоохранительных органов.

Лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Александр Шишлов перед голосованием взял слово. С трибуны он отметил, что благодарность сейчас планируется объявить достойным и квалифицированным людям. При этом Шишлов обратил внимание "на вопросы правового обеспечения административного судопроизводства". 

- Полиция должна быть органом охраны правопорядка, а не превращаться в карательный орган, решающий политические задачи – задачи запугивания и преследования инакомыслящих, - сказал Шишлов.

Он напомнил про случаи задержания людей и составления на них протоколов об административном правонарушении из-за пацифистских плакатов. В пример депутат привел историю Артура Дмитриева, которого задержали за плакат с цитатой президента России Владимира Путина.

- Процитировав президента, петербуржец, по мнению сотрудников полиции, "исказил и дискредитировал задачи по использованию российских войск за пределами РФ" – это слова из полицейского протокола. Но ведь подобный вывод в принципе не может быть сделан сотрудником без какой-либо подтверждающей это экспертизы, - констатировал Шишлов.

Такие действия дискредитируют сотрудников полиции, считает Шишлов. По его мнению, подобные поступки разрушают уважение к праву.

- Поэтому я призываю сотрудников полиции служить только закону и народу - как и требует закон "О полиции", и неукоснительно соблюдать права граждан, - закончил свою речь депутат.

Другие парламентарии в дискуссию с коллегой вступать не стали. Благодарности трем полицейским были утверждены.

София Саттарова


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