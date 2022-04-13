Власти Всеволожска готовы потратить 2,5 млн рублей на выступление певицы Ваенги на Дне Победы

Всеволожский центр культуры и досуга намерен потратить 2 млн 350 тысяч рублей на выступление певицы Елены Ваенги в местном парке "Песчанка" 9 мая, информирует 47news, ссылаясь на данные портала госзакупок.

Согласно контракту, ещё 150 тысяч рублей областные чиновники готовы отдать за райдер исполнительницы: для её команды, состоящей из 18 человек, специально будет организован трансфер на Mercedes от и до места выступления, а также питание. Концерт, по планам, должен начаться около 21:00 и занять 45 минут.

Кроме выступления Ваенги, в парке будет организована полевая кухня за 420 тысяч рублей.

По завершении мероприятия организуют 5-минутный салют на 1 410 залпов стоимостью 490 тысяч рублей.