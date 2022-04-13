ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:15

Власти Всеволожска готовы потратить 2,5 млн рублей на выступление певицы Ваенги на Дне Победы

фото ЗакС политика Власти Всеволожска готовы потратить 2,5 млн рублей на выступление певицы Ваенги на Дне Победы

Всеволожский центр культуры и досуга намерен потратить 2 млн 350 тысяч рублей на выступление певицы Елены Ваенги в местном парке "Песчанка" 9 мая, информирует 47news, ссылаясь на данные портала госзакупок.

Согласно контракту, ещё 150 тысяч рублей областные чиновники готовы отдать за райдер исполнительницы: для её команды, состоящей из 18 человек, специально будет организован трансфер на Mercedes от и до места выступления, а также питание. Концерт, по планам, должен начаться около 21:00 и занять 45 минут.

Кроме выступления Ваенги, в парке будет организована полевая кухня за 420 тысяч рублей.

По завершении мероприятия организуют 5-минутный салют на 1 410 залпов стоимостью 490 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама