ЗакС Петербурга намерен разрешить правительству менять муниципальные маршруты транспорта из-за их низкого качества

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Алексей Цивилев внес с голоса на рассмотрение парламента законопроект об изменении закона о перевозках в общественном транспорте, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламентарий предложил дополнить список причин, по которым уполномоченные органы могут временно устанавливать, изменять и отменять муниципальные маршруты регулярных перевозок.

Согласно документу, новой причиной должно стать низкое качество обслуживания пассажиров в транспорте. Это поможет предупредить риски ухудшения стандарта транспортного обслуживания и оперативно реагировать на ситуацию, пояснил Цивилев.

Часть депутатов ЗакСа критиковали документ. В частности, их не устроило, что законопроект внесен с голоса и отсутствует заключение губернатора по нему. При этом, большинство голосов депутаты все же отдали за принятие документа в первом чтении.

София Саттарова