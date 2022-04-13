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Новости 14:19

ЗакС Петербурга намерен разрешить правительству менять муниципальные маршруты транспорта из-за их низкого качества

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга намерен разрешить правительству менять муниципальные маршруты транспорта из-за их низкого качества

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Алексей Цивилев внес с голоса на рассмотрение парламента законопроект об изменении закона о перевозках в общественном транспорте, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламентарий предложил дополнить список причин, по которым уполномоченные органы могут временно устанавливать, изменять и отменять муниципальные маршруты регулярных перевозок. 

Согласно документу, новой причиной должно стать низкое качество обслуживания пассажиров в транспорте. Это поможет предупредить риски ухудшения стандарта транспортного обслуживания и оперативно реагировать на ситуацию, пояснил Цивилев. 

Часть депутатов ЗакСа критиковали документ. В частности, их не устроило, что законопроект внесен с голоса и отсутствует заключение губернатора по нему. При этом, большинство голосов депутаты все же отдали за принятие документа в первом чтении.

София Саттарова


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