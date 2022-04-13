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Новости 15:16

Великобритания вводит новые санкции: под запрет попадает импорт железа и стали из РФ

фото ЗакС политика Великобритания вводит новые санкции: под запрет попадает импорт железа и стали из РФ

Правительство Великобритании объявило о расширении с 14 апреля антироссийских санкций, представляющем собой ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную спецоперацию на Украине. В четверг утвердить новый пакет должен будет парламент.

Как следует из официального пресс-релиза, Объединенное королевство запретит импорт из России изделий из железа из стали, а также экспорт квантовых технологий и предметов роскоши, "в которых так нуждается Путин".

Если говорить о новых персональных санкциях со стороны Британии, то под них попали еще 206 россиян: это бизнесмены и публичные фигуры, поддерживающие спецоперацию. С конца февраля в "российском" санкционном списке Британии фигурируют уже свыше 1400 физических и юридических лиц. В их числе - петербургский губернатор Александр Беглов.


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