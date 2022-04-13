В магазинах перестала проходить бесконтактная оплата картой "Мир" через SberPay

При пользовании системой SberPay 13 апреля обладатели карт "Мир" столкнулись с невозможностью оплатить покупки в магазинах. Специалисты уже работают над устранением технической неполадки и ищут дополнительные способы ее обхода, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"В связи с решением технического партнера использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено. Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту "Мир" в сервисы Mir Pay или Samsung Pay", - рассказали агентству.

Пока неисправность касается только офлайн-магазинов: с гаджетов оплата картами "Мир" через SberPay проходит.

Отметим, что утром из магазина Google Play было удалено мобильное приложение Сбербанка. Ранее то же самое случилось и с магазином App Store.