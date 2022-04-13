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Новости 10:12

Вслед за App Store приложение "Сбербанка" было удалено из магазина Google Play

фото ЗакС политика Вслед за App Store приложение "Сбербанка" было удалено из магазина Google Play

Компания Google удалила приложение "Сбербанка" для платформы Android из магазина Google Play.

Днём ранее, 12 апреля, аналогичным образом поступила компания Apple, исключившая приложение "Сбера" из App Store.

Уже установленные на телефоны приложения продолжают работать.

Напомним, что, даже невзирая на массовый уход иностранных компаний из РФ ввиду "спецоперации" или отказ от двустороннего сотрудничества, отечественные разработчики не сдаются: к примеру, ранее стало известно, что в РФ появится аналог Google Play — NashStore. Кроме того, Газпром придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay — Gазпромpay.

 


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